تجمع القصيم الصحي يطلق حملة للكشف عن السكري واعتلال الدهون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق تجمع القصيم الصحي حملة صحية توعوية للكشف المبكر عن داء السكري واعتلال الدهون، استهدفت عددا من الجهات الحكومية والمساجد والمتنزهات والأماكن العامة في مختلف أنحاء منطقة القصيم، ضمن جهود التجمع؛ لتعزيز الوقاية الصحية، وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وأوضح التجمع أن الحملة تهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإصابة بداء السكري وارتفاع الدهون، مما يسهم في التدخل العلاجي في مراحل مبكرة، والتحكم بمستويات السكر والدهون في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالمضاعفات المزمنة، مثل أمراض القلب والكلى والعيون.

وبين أن الحملة تأتي ضمن برامجه التوعوية المستمرة؛ الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتفعيل الدور الوقائي من خلال الوصول إلى المواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم، وتقديم الفحوصات المجانية والاستشارات الصحية الفورية.

ولاقت الحملة تفاعلا من مختلف فئات المجتمع، في ظل تزايد الاهتمام بالوقاية من الأمراض المزمنة، وسعي التجمع إلى تمكين المجتمع من تبني نمط حياة صحي ومستدام، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتقديم رعاية صحية وتوعوية شاملة.