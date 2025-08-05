شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية ينظم لقاء «الابتكار في ريادة الأعمال» بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بنك التنمية الاجتماعية لقاء متخصصا بعنوان «الابتكار في ريادة الأعمال» في جادة 30 بالمدينة المنورة، قدمه الأمين العام لجمعية الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، عبدالعزيز المقنص، ضمن برامج التمكين المعرفي الموجهة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين.

وتناول اللقاء 3 محاور رئيسة ركزت على أهمية الابتكار في دفع قطاع ريادة الأعمال نحو آفاق جديدة، ودور المبادرة الفاعلة في تحفيز حركة الابتكار، إضافة إلى توضيح العلاقة الجوهرية بين الإبداع الريادي والنجاح المستدام في السوق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات معرفية متميزة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع لدى الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ناجحة تترك أثرا إيجابيا في الاقتصاد الوطني.