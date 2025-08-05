شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم بين «تكامل» وصندوق العمل البحريني «تمكين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «تكامل» القابضة السعودية، وصندوق العمل البحريني «تمكين»، مذكرة تفاهم استراتيجية؛ تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة الأداء.

وتسعى الشراكة إلى استفادة صندوق العمل البحريني (تمكين) من الخبرات الواسعة لـ(تكامل) في تطوير البرامج التي تعزز جودة الأداء المهني، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج ورفع تنافسية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فيما تتطلع تكامل من خلال الشراكة إلى التعرف على التجربة الرائدة لصندوق العمل تمكين في تطوير الفرص لدخول الكوادر الوطنية لسوق العمل والتطور فيه.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل القابضة» الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل البحريني مها عبدالحميد مفيز، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك في خطوة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقتين وقال: نسعد بالشراكة والتعاون مع صندوق العمل البحريني وهي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتصميم أفضل الممارسات لتنفيذ برامج وخدمات مبتكرة ترتقي بكفاءة سوق العمل في البحرين الشقيق.

وأضاف «تأتي هذه الخطوة امتدادا للعلاقة المتنامية بين الجهتين، في ظل تحديات متشابهة نواجهها في سوق العمل، ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة».

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق العمل البحريني تمكين، أن هذا التعاون يشكل حلقة إضافية في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأفراد، موضحة أن هذه الخطوة تعزز كل جهود التعاون التي تتم عبر مجلس التنسيق السعودي - البحريني.

وتعد «تكامل القابضة» إحدى الشركات الرائدة في المملكة، حيث تلعب دورا محوريا في ربط القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول مبتكرة لتطوير رأس المال البشري. ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع تكامل للاستفادة من التجربة المتميزة لصندوق العمل البحريني في تصميم برامج تدعم دخول الكوادر الوطنية إلى سوق العمل وتطويرها.

وتعكس الشراكة التزام تكامل بدعم التنمية البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل في المنطقة، كما تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل البحريني لعام 2025، التي تركز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد الكوادر بالمهارات المناسبة للنمو الوظيفي، إلى جانب دعم الرقمنة واستدامة المؤسسات.