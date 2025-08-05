ابتداءً من اليوم.. الحبس سنه وغرامه 100 ألف ريال قطري لمن يرتكب هذا التصرف الشائع في الاماكن العامه

صادق سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن القانون الصادر اليوم الإثنين رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

الحبس سنه وغرامه 100 ألف ريال قطري لمن يرتكب هذا التصرف الشائع في الاماكن العامه

ونص القانون الجديد بعد التعديل ان تضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي:"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الحماية القانونية لخصوصية الأفراد، ومواكبة التطورات الرقمية، والحد من انتهاكات الخصوصية المتزايدة عبر وسائل التواصل، بما يرسخ قيم احترام الحياة الشخصية حتى في الأماكن العامة.