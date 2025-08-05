أخبار من السعودية.. طقس مكة المكرمة.. أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أخبار متعلقة

رياح شديدة

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الموجة الحارة

.

.

.

.

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:39 صباحاً كتب شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أمطار خفيفة ورياح نشطة على مكة المكرمة اليوم الثلاثاء.تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء على الكامل والعرضيات وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والطائف.يصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.تبدأ الرياح الشديدة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء على بحرة والجموم وخليص والعاصمة المقدسة.تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.نبهفي تقريره عنمن استمرارعلى المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية