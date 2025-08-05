عاجل:السلطات البريطانية تقبض على قاتل الطالب السعودي وشريكة والتحقيق مع المتهم يبدأ اليوم.. ونقل الجثمان للملكة قريباً

في تطورات عاجله وصادمه اعلنت السلطات البريطانية عن القاء القبض على المتهم الرئيسي في جريمه قتل الطالب السعودي محمد يوسف القاسم الذي كان مشاركا في برنامج تدريبي في مدينه كامبريدج البريطانيه وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشرطه فقد تم استدعاء فرق الامن والطوارئ الى منطقه ميلمارك عند الساعه 11:27 مساء يوم الجمعه الموافق 1 اغسطس بعد بلاغات متعدده من وقوع حادث عنيف وعند وصولهم عثروا على الطالب السعودي مضرجاً بدمائه نتيجه طعنات قاتله حيث فارق الحياه في الحادث عند الساعه 12:01 صباحا رغم محاولات الاسعاف لإنقاذ.

السلطات البريطانية تلقي القبض على قاتل الطالب السعودي وشريكه

وجهت السلطات البريطانيه تهمه القتل العمد وحيازه السلاح ابيض في مكان عام لشاب يبلغ من العمر 21 عاما من سكان كامبريدج ومن المقرر مثوله امام المحكمه الجزئيه اليوم كما تم القبض على رجل اخر يبلغ من العمر 50 عاما للاشتباه في مساعدته للمجرم ولا يزال قيد الاحتجاز لدى الشرطه للتحقيق معه.

واوضحت الشرطه ان الهجوم على الطالب القاسم كان فعلا غير مبرر مؤكده استمرار التحقيقات وكشف الملابسات ومن المقرر ان يجري تشريح الجثه يوم الثلاثاء المقبل ضمن اجراءات التحقيق الجنائي.

السفارة السعودية تعلن إجراءات نقل جثمانه للمملكة

من جانبها اصدرت السفاره السعوديه في لندن بيانا اكدت فيه متابعتها المستمره للقضيه مع الجهات البريطانيه المختصه واهتمامها بتفاصيل التحقيقات وضمان تحقيق العداله كما اعلنت السفاره بدء التنسيق مع الجهات المعنيه في المملكه من اجل نقل جثمان الفقيد للسعوديه وتقديم الدعم الكامل لاسرته في هذا الظرف المؤلم.

الطالب محمد القاسم رحمه الله كان ضمن برنامج تدريبي اكاديمي لمده 10 اسابيع وكان معروفا باخلاقه والتزامه ما جعل حادث مقتله يحدث صدمه واسعه بين زملائي والمجتمع الاكاديمي في كامبريدج.