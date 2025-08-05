شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تسجل أول علاج عالمي للثلاسيميا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن اعتماد وتسجيل مستحضر بيروكيند (Pyrukynd) لعلاج البالغين المصابين بمرض الثلاسيميا بنوعيه (ألفا وبيتا)، سواء كانوا يعتمدون على نقل الدم أو لا، ويعد هذا العلاج هو الأول من نوعه عالمياً لتقليل الحاجة إلى عمليات نقل الدم المتكررة.

وأوضح رئيس قسم الأورام وأمراض الدم بالهيئة، الدكتور طارق القريشة، أن “بيروكيند” يعمل على تنشيط إنزيم بيروفات كاينيز في خلايا الدم الحمراء، مما يسهم في تحسين إنتاج كريات الدم السليمة، إطالة عمرها ، وتحسين مستوى الهيموغلوبين في الدم، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المرضى.

وأكد القريشة أن المملكة تعد أول جهة في العالم تسجل هذا العلاج لهذا الاستخدام الطبي في الثلاسيميا، ضمن برنامج “الأدوية الواعدة” الذي أطلقته الهيئة حديثاً، بهدف تسريع إتاحة العلاجات المبتكرة للمرضى واستقطاب أحدث الأدوية.