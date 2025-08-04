السعوديه تكشف لاول مره عن اكثر مطارات المملكه يشتكي منه المواطنين والمقيمين والمفاجاه في ترتيب مطار الرياض

أصدرت الهيئه العامه للطيران المدني في السعوديه تقرير رسميا يرصد اعلى الشكاوي المقدمه من المواطنين والمقيمين في مطارات المملكه خلال عام 2024 كاشفه عن ابرز الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل المسافرين والتزام الجهات المشغلة بمعالجتها.

مطار جده في الصداره ومفاجاه في ترتيب مطار الرياض

جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده في مقدمه المطارات من حيث عدد الشكاوي حيث بلغ اجمالي الشكاوي المقدمه ضده 289 شكوى بنسبه امتثال 94% اي ان الغالبيه العظمى من الملاحظات تك التعامل معها رسمياً.

اما المفاجاه فكانت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض الذي حل في المركز الثاني بعدد 172 شكوى متقدما على مطار الدمام على الرغم من التحسينات المستمره التي يشهدها المطار ضمن مشاريع التطوير الشامله.

واكدت الهيئه ان هذا التقرير ياتي ظن جهودها في رفع مستوى جوده الخدمات في المطارات السعوديه وتعزيز الشفافيه من خلال نشر بيانات الاداء بشكل دوري كما شددت على اهميه تجاوب الجهات المشغله مع الشكاوي بما يضمن تحسين تجربه السفر للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.