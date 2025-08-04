911 يتلقى 93 ألف مكالمة خلال يوم واحد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد
المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) كشف عن استقباله 93.093 مكالمة خلال يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، وذلك عبر مناطق مختلفة في المملكة، بمتوسط يصل إلى 65 اتصالًا في الدقيقة.
جهود مستمرة
يعتبر المركز هذه الأرقام تعبيرًا عن حجم العمل اليومي والجهود المبذولة لتلقي ومعالجة البلاغات الأمنية على مدار الساعة، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة.
إحصائيات المكالمات
- الرياض: 35.963
- مكة المكرمة: 30.829
- الشرقية: 18.318
- المدينة المنورة: 7.983
هذه الأرقام تعكس الكم الهائل من المكالمات التي يتم استقبالها يوميًا من قبل المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وتظهر الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المركز لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
مكالمات الطوارئ
يعتبر 911 الرقم الذي يجب الاتصال به في حالات الطوارئ، ويعتبر المركز الوطني للعمليات الأمنية المكان الأمثل لتلقي البلاغات والمساعدة في الحالات الطارئة.
مستمرون في الخدمة
بفضل جهود العاملين في المركز، يستمر 911 في تقديم خدماته الحيوية للمجتمع، ويعمل على تحسين جودة الحياة وضمان سلامة الجميع في المملكة.
مكالمات الطوارئ، 911، الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، الأمن العام، السلامة العامة، خدمات الطوارئ