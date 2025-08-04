شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما تروي موقفًا طريفًا بعد فقدان أمتعتها في باريس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، موقفًا طريفًا تعرضت له مع إحدى شركات الطيران، بعد أن فقدت أمتعتها أثناء رحلة لها من باريس.

وتحدثت الأميرة ريما خلال مشاركتها في “مهرجان آسبن للأفكار”، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: “يمكنني أن أخبركم بأسوأ جزء؟ ليس لدى شركة الطيران أدنى فكرة عن مكانها، ولكن لدي Apple AirTags، لذلك أعرف أنها في مدينة سياتل”.

وأضافت مازحة: “شكلي رفعت اقتصاد أسبن من كثر ما تسوقت”، وسط ضحكات من الحضور.

وردّت المذيعة على حديث الأميرة قائلة: “فقط أود أن أخبركم أن العائلة المالكة لا يختلفون عنا في شيء”، في إشارة إلى أن مثل هذه المواقف تحدث للجميع دون استثناء.