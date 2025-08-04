تحذير جديد للسائقين في السعودية.. هذا الخطأ الشائع على الطريق سيكلفك غرامة مرورية 300 ريال!

دعت الجهات المروريه في المملكه العربيه السعوديه جميع السائقين الى ضروره الالتزام بترك مسافه امنه بين المركبات اثناء القياده محذره من ان تجاهل هذا الاجراء البسيط قد يعرض السائقين لمخالفات مروريه وغرامات قد تصل الى 300 ريال وفقا للانظمه المعمول بها.

خطأشائع على الطريق يكلف غرامة تصل إلى 300 ريال

واكدت الاداره العامه للمرور ان عدم ترك مسافه كافيه بين المركبه والمركبه التي تسبقها يعد احد اكثر الاسباب شيوعا للحوادث المفاجئه والتي تؤدي الى اضرار قسيمه.

وتعد المسافه الامنه عنصرا اساسيا في قواعد السلامه على الطرق اذ تتيح للسائق الوقت الكافي للاستجابه لاي توقف طارئ للمركبه الاماميه وتختلف هذه المسافه بحسب عوامل متعدده منها سرعه القياده وحاله الطريق والظروف المناخيه.

وأشار مختصون في السلامه المروريه الى ان تقنيات مساعده السائق الحديثه مثل انظمه التنبيه عند الاقتراب تسهم في تقليل المخاطر لكنها لا تغني عن الوعي الذاتي باهميه الالتزام بالمسافة الامنة.

وختمت الاداره العامه للمرور دعوتها للسائقين بالقول قيادتك الامنه تبدا من وعيك بالمسؤوليه وترك المسافه الكافيه احد ابسط قواعد الأمان على الطريق.