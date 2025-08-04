تعزيز كفاءة الجمعيات الأهلية وتطويرها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رفع كفاءة الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق برنامج التمكين لمنظمات القطاع غير الربحي، من خلال إقامة 26 ورشة عمل متخصصة في 11 منطقة مختلفة من المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها التنموي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أنها ستنظم 8 ورش في منطقة الرياض، و8 في كل من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، و4 في منطقتي المدينة المنورة وعسير، بالإضافة إلى 6 ورش في مناطق تبوك، القصيم، جازان، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، بهدف توسيع نطاق التأثير وتشمل أكبر عدد ممكن من منظمات القطاع غير الربحي.

تتضمن الموضوعات التي ستناقش في الورش مجموعة من القضايا الحيوية التي تلبي احتياجات المنظمات، مثل تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وبناء الشراكات والتسويق، والتخطيط الإستراتيجي، بالإضافة إلى الحوكمة والاستدامة المالية، وتفعيل التطوع الاحترافي.

هذه الورش تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة السعودية بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعزيز القدرات وتحقيق التنمية الشاملة.

