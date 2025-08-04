تم تحقيق نجاح 12 نجمة في تعزيز سلامة المرور بالمنطقة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية تحقق إنجازات ملموسة

تمكنت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية من تحقيق 12 نجمة إنجاز، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2024 م. وقد تم وضع 17 مستهدفًا لتقييم واقع السلامة المرورية في المنطقة، حيث نجحت اللجنة في تحقيق 12 منها بنجاح.

تضمنت المعايير التي تم تقييمها في المنطقة الشرقية معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة، نسبة إنجاز مشاريع تحسين التغطية الضبطية للطرق الخارجية، ونسبة إنجاز مشاريع الطرق الخارجية والداخلية التي تفي بمعايير السلامة المرورية.

وعلى صعيد الإصابات، أظهرت المعايير أن معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة يبلغ 41.07، ومتوسط زمن الاستجابة الإسعافية داخل وخارج المدن.

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لتعزيز التنافسية وتحفيز التحسين المستمر في السلامة المرورية. وقد تم تكريم أعلى 3 مناطق تحقيقًا للنتائج في كل معيار بمنحها نجمة الإنجاز.

تأتي هذه الإنجازات نتيجة الجهود المتكاملة بين الجهات المعنية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتنظيمات المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلامة المرورية.

بهذه الإنجازات، تستمر المملكة العربية السعودية في خطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في مجال السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لمواطنيها.

