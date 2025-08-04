شكرا لمتابعة خبر عن شهود عيان يكشفون دوافع عنصرية وراء مقتل الطالب السعودي في بريطانيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شهادات جديدة عن وجود دوافع عنصرية خلف جريمة مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، الذي طعن حتى الموت أثناء عودته إلى مقر سكنه في مدينة كامبريدج البريطانية.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية”، مهند الراوي، أن شهود عيان أكدوا سماع الجاني يردد مصطلحات عنصرية خلال تنفيذ الجريمة، قائلًا: “أنا أيرلندي”.

كما أضاف أن فرق الإسعاف تأخرت نحو 30 دقيقة في الوصول إلى موقع الحادث، رغم قرب المستشفى من المكان، فيما كانت استجابة الشرطة أسرع.

وأشار إلى وجود تضارب في المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في بداية الواقعة، حيث ذكرت أن الجريمة وقعت في حديقة عامة، في حين أن المعاينة أظهرت أن القتل حدث في منطقة سكنية مجاورة لسكن الضحية، وليس كما تم تداوله.

وكان المبتعث السعودي محمد يوسف القاسم، تعرّض للطعن مساء يوم الجمعة الماضي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، حيث يدرس اللغة الإنجليزية في معهد «إي إف إنترناشونال لانغويتش كامبوسز» الخاص، لتعليم اللغة الإنجليزية.

