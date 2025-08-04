شكرا لمتابعة خبر عن زميل الطالب السعودي محمد القاسم يروي تفاصيل الجريمة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى زميل الطالب السعودي محمد القاسم تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت يوم الجمعة، واصفًا يوم الواقعة بأنه كان طبيعيًا حتى لحظة الصدمة، حيث قال: ” بصراحة يوم الجمعة كان كأي يوم طبيعي عندنا، كنا في سكننا، صباح الجمعة، واجتماعنا جميعًا في الصلاة عرب وأجانب مع بعض” .

وأوضح أن آخر لقاء جمعه بمحمد كان في المعهد، مضيفًا: ” كانت آخر مرة شفناه فيها، بعدها كل واحد راح يصلي، افترضنا إن كل واحد راح على منزله، وفي الليل تجمعنا في مكان الحادث”.

وعن تفاصيل ما بعد الحادثة، قال زميل الضحية: “محمد طلع متجهًا إلى الحديقة، وفجأة صرنا نسمع أصوات استغاثة.. الشباب كلهم اضطربوا، صحيح ما كنا فاهمين، لكن كان خبر مفجع”.

وتحدث عن شخصية محمد القاسم، مؤكدًا أنه كان محبوبًا بين زملائه، قائلا : ” محمد كان من خيرة الطلاب، بأخلاقه، وراحته النفسية، وتواصله مع الجميع”.

وأشار إلى أن محمد حاول طلب المساعدة، لكن لم يكن أحد بجواره في البداية، إلى أن “نزل أخ من السكان وساعده، وجاب أخ ثاني معنا وساعدوه في الإنعاش، رغم أن الحالة كانت حرجة جدًا “.

وعن حضور الشرطة، أضاف: “الشرطة وصلت مبكرًا، لكن للأسف الساعة كانت بدأت تضيق.. ما كنا نتمنى اللي صار أبدًا” ، مختتمًا:”صح ما كان في أمل كبير، لكن كنا نحاول نساعد بكل ما نقدر، عشان يعيش.. كان خبر مفجع لنا”.

وفي تطور لافت، كشف أحد شهود العيان أن الجاني تفوه بعبارات عنصرية أثناء تنفيذه الجريمة، قائلاً :”سمعناه يصرخ : I’m Irish, I’m Irish”، ما يشير إلى أن القاتل أراد التأكيد على خلفيته العرقية الإيرلندية، مما يعزز فرضية الدافع العنصري في الجريمة، وفق الشهادات المتداولة.