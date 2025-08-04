أخبار من السعودية.. عاجل: "عزّنا بطبعنا".. رئيس الترفيه يطلق الهوية الرسمية لليوم الوطني 95

الصفات السعودية الأصيلة

توحيد استخدام الهوية المعتمدة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:30 مساءً كتب شريف احمد - أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم الاثنين، الهوية الرسمية لليوم الوطني السعودي 95، التي جاءت بشعار "عزّنا بطبعنا".ويجسّد الشعار مرور 95 عامًا من العز والفخر للوطن، معبرًا عن قيم الأصالة المتجذرة في طباع السعوديين وهويتهم الوطنية.ويبرز الشعار ما يتحلى به أبناء المملكة من صفات أصيلة ترافقهم منذ الولادة، من الكرم والطموح إلى الفزعة والأصالة والجودة، وهي قيم انعكست في تعاملاتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ مكانة المواطن السعودي مثالًا للفخر والاعتزاز، ما يؤكد الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لتحقيق النجاحات، وتشييد مستقبل يواكب طموحات الوطن وأبنائه.ويأتي إطلاق الهوية هذا العام ليعزز روح الانتماء، ويجسد معاني الاعتزاز بالموروث والقيم الأصيلة التي شكّلت حاضر المملكة وأسست لمستقبلها.فيما تستعد مختلف مناطق المملكة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية عبر فعاليات وأنشطة وطنية متنوعة تعكس مكانة اليوم الوطني في قلوب المواطنين والمقيمين.ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى توحيد استخدام الهوية المعتمدة لليوم الوطني 95 عبر مختلف التطبيقات، من خلال تحميل دليل الهوية عبر هذا الرابط.ويتضمن ملف الهوية الخاصة باليوم الوطني مجموعة من العناصر التي تعكس تفاصيل الشعار والهوية البصرية، فقد شمل الملف توضيح الشعار اللفظي والبصري وطرق استخدامه الصحيحة مع الألوان المعتمدة، إضافة إلى الخطوط الرسمية والعبارات والوسوم المرافقة للحملة.كما احتوى على عناصر الهوية البصرية والأنماط المستوحاة منها، إلى جانب قوالب التصميم والصور والرسوم التوضيحية ومعايير إنتاج الفيديوهات، وامتد الملف ليشمل التطبيقات العملية للهوية في الإعلانات الداخلية والخارجية وفي المكاتب والمنتجات التذكارية بما يضمن توحيد المظهر العام وتعزيز حضور الشعار في مختلف المنصات.