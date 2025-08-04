نظام جديد لتعويضات حوادث السيارات في السعودية لعام 1447هـ.. هذه أبرز التعديلات ومن يشملهم التعويض

أعلنت الجهات المختصة بنظام نجم والمرور في المملكة العربية السعودية عن اعتماد نظام جديد لتعويضات حوادث السيارات دخل حيز التنفيذ خلال العام 1447 ويهدف إلى تعزيز العدالة في صرف التعويضات وتحقيق الشفافية والسرعة في الاجراءات.

نظام جديد لتعويضات حوادث السيارات في السعودية لعام 1447هـ

وبحسب التفاصيل الصادرة يتضمن النظام عددا من التعديلات الجوهرية على اليه صرف التعويضات المالية الناتجه عن حوادث السير،سواء التي تلحق بالافراد أو الممتلكات أو المركبات المتضررة،كما شمل أبرز التعديلات على الآتي:

توحيد معايير تقدير الأضرار في كافة مناطق المملكة.

اعتماد تقييم محايد في مراكز معتمدة في حالات الخسائر الكبيرة.

ربط نظام المطالبات إلكترونيا مع المرور وشركات التأمين لتسريع الإجراءات.

واخيرا إلزام شركات التأمين بصرف التعويض خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من استكمال الطلبات.

الفئات المشمولة بالتعويض:

يشمل النظام الجديد جميع المتضررين من الحوادث المرورية سواء كانو المواطنين أو المقيمين بشرط توافر التأمين النظامي وتقديم الوثائق المطلوبة، كما يغطي النظام حالات الإصابات الجسدية والوفيات والاضرار التي تلحق بالمركبات أو الممتلكات الخاصة والعامة.

وأكدت الجهات المختصة أن النظام الجديد يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التأمين والحماية المرورية وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.