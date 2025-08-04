شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات سوق رغدان التاريخي «حكاية.. وتراث» ببرامج ثقافية وترفيهية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت أمس، فعاليات سوق رغدان التاريخي تحت شعار «حكاية.. وتراث»، وسط أجواء احتفالية تنبض بالأصالة وتستحضر عبق الماضي، بمشاركة واسعة من الأسر المنتجة والحرفيين، وحضور لافت من الأهالي والزوار.

وتضمن السوق باقة متنوعة من الفعاليات التي تستمر يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء، شملت أمسيات ثقافية وفقرات فنية وفلكلورية، إلى جانب عرض مقتنيات تراثية نادرة ومشاهد تحاكي الحياة القديمة، مع تقديم رقصات شعبية تعبر عن الموروث المحلي، مما أضفى على المكان حيوية وطابعا تراثيا أصيلا.

واشتمل البرنامج على أركان متخصصة، منها الخط العربي، والفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية للعائلات والأطفال، ومسابقات متنوعة وجوائز محفزة للزوار، فضلا عن العروض الترفيهية.

وشهدت الفعالية حضور أركان الأسر المنتجة التي عرضت منتجاتها المحلية والحرفية، إلى جانب ركن الضيافة الذي قدم المأكولات والمشروبات الشعبية، مع توثيق فوتوغرافي لمختلف الفعاليات لإبراز هوية السوق وتاريخه.

ويهدف سوق رغدان التاريخي إلى تعزيز السياحة التراثية في المنطقة، ودعم الحرفيين والأسر المنتجة، ونقل الموروث الثقافي، وجعل الباحة وجهة سياحية وثقافية متميزة على مدار العام.