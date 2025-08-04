شكرا لقرائتكم خبر «تلفريك» و«زيبلاين» الطائف.. نافذتان معلقتان على جمال الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت ألعاب التلفريك وخط زيبلاين الترفيهية في قلب الطبيعة، إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في محافظة الطائف، إذ تمنح هذه الأنشطة فرصة التحليق فوق الجبال والوديان والغابات بطريقة آمنة وممتعة، مع التقاط صور بانورامية لا تنسى.

ويعد تلفريك الهدا من أكثر الوسائل الترفيهية، التي تتيح للزائر رؤية الطبيعة من منظور مختلف، حيث تنقل عربات التلفريك السياح بين قمم جبال السروات في رحلة مبهرة على مسافات شاهقة إلى تهامة مكة المكرمة.

وأكد لـ(واس( المرشد السياحي خالد الغريبي، أن خط التلفريك في هدا الطائف يضم مرافق متكاملة من مطاعم ومقاه ونقاط تصوير خاصة، مما يحول الرحلة من مجرد وسيلة نقل عبر عربة إلى مغامرة سياحية متكاملة، أما خط الزيبلاين، فهو تجربة أكثر جرأة لعشاق المغامرة بين جبال وغابات الطائف، إذ تجد نفسك معلقا على حبل معدني تنزلق عبره بسرعة كبيرة فوق غابات من أشجار العرعر، مما يجعل السائح يحلق فوق جبال الطائف الشاهقة، في تجربة تمزج بين المغامرة والاستكشاف الطبيعي.