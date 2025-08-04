شكرا لقرائتكم خبر مهرجان بيت حائل يختتم فعالياته بحضور تجاوز 112 ألف زائر وزائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس، فعاليات مهرجان بيت حائل 2025 «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» في نسخته الرابعة، المقام في متنزه أجا بارك الترفيهي، بعد أن سجلت حضورا تجاوز 112 ألف زائر وزائرة طيلة أيام المهرجان، استمتعوا بمشاهدة الفعاليات المتنوعة والشيقة، وسط أجواء تراثية ثقافية.

وتنوعت الحرف اليدوية بالمهرجان في قالب ثقافي عمل على نقل وإيصال صورة المورث السعودي، وقصة تفاصيل المرحلة الزمنية في صناعة الاحتياجات اليومية، من خلال 40 فعالية في أجنحة وأركان منها صناعة الخوص، والسدو، والمنسوجات اليدوية، وحياكة الكروشيه، وصناعة الأبواب النجدية والحائلية، وخياطة الملابس، والتطريز الثمودي، إضافة إلى صناعة الأخشاب، وخرازة الجلود، ومشغولات الليف، وفن صناعة الراتنج والصابون، وركن مبخرة حائل، وجناح الفن التشكيلي، والأكلات الشعبية التراثية المتنوعة، يتوسطها المسرح الفني الذي يقدم العديد من العروض الفنية للسامري الحائلي، والعرضة السعودية، والخطوة الجنوبية.

وقدم مهرجان بيت حائل 2025 «البيت بيتكم.. يا بعد حيي» الذي استمر 35 يوما لدعم مواهب الحرفيين بالمنطقة، وأتاح لهم منطقة مخصصة لاستعراض أعمالهم بشكل مباشر أمام الزوار والجمهور، في بيئة ترفيهية تراثية ثقافية تسهم في تنمية القطاع السياحي، والثقافي في المنطقة، وتؤكد عمق الهوية الوطنية والتراث الثقافي للمملكة تزامنا مع عام «الحرف اليدوية» 2025.