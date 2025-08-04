شكرا لقرائتكم خبر أعمال الأمهات قديما تجذب زوار مهرجان الأطاولة الثامن وتعيدهم لذكريات الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان الأطاولة الثامن، تنظيم فعالية تراثية بعنوان «أعمال الأمهات قديما»، استهدفت استحضار ملامح حياة المرأة في الماضي وتجسيد أدوارها اليومية في خدمة أسرتها ومجتمعها.

وتخللت الفعالية عروض حية لأبرز الأعمال، التي تؤديها الأمهات قديما، شملت إعداد الأطعمة، وغزل الصوف، ونسج السلال والحصر، وجمع الحطب، إلى جانب عرض الأدوات التقليدية المستخدمة آنذاك، مما أتاح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة الريفية في الماضي.

وشاركت في الفعالية مجموعة من الفتيات اللواتي قدمن شروحات عملية تحاكي طرق وأساليب العمل القديمة، وسط تفاعل واسع من الحضور، خاصة من الأطفال والشباب، الذين حرصوا على توثيق هذه اللحظات.

وتأتي الفعالية ضمن برامج مهرجان الأطاولة الثامن، الرامية إلى إبراز التراث المحلي والمحافظة عليه، ونقله للأجيال الجديدة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء للماضي الأصيل.