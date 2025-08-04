شكرا لقرائتكم خبر خماس.. وادي الترفيه والماء وسحر السحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد وادي خماس بمركز الشفا في محافظة الطائف متنفسا طبيعيا، يجمع الجمال الريفي والبعد الثقافي والسياحي والترفيهي للأسر والعائلات، الباحثة عن الأجواء المعتدلة والباردة صيفا.

وتحدثت لوكالة الأنباء السعودية السائحة من دولة الكويت روان الشمري، التي أكدت أن وادي خماس هو محل جذب عن غيره من الأودية في الطائف، بسبب ما ينتشر في محيطه من مقاه وألعاب أطفال ومواقع للجلوس، التي مزجت الطابع الريفي مع الحديث، ومستوحاة من المزارع الجبلية وما كان عليه أهل المنطقة سابقا، حيث يعد الوادي مناسبا لجميع الأسر والعائلات بصحبة أطفالهم.

وأوضح المرشد السياحي رداد الطلحي أن وادي خماس يعد أيضا من أهم وجهات المصايف في المملكة، التي يقصدها آلاف الزوار من الداخل والخليج، ويعد نقطة جذب ضمن مسار سياحي يشمل وادي ذي غزال «جبل دكا» متنزه الشفا الوطني، حيث يمزج السياحة الريفية والطبيعية لما يضمه من مناطق بكر قابلة للاستثمار السياحي وذات مقومات طبيعية مذهلة لم تستغل بعد، مشيرا إلى أن الوادي يحظى بعمق بيئي وتاريخي، وهو من أودية الطائف القديمة، وكان عبر التاريخ ممرا للمزارعين والرعاة من أهل الشفا والمنطقة، إذ يُعرف بغناه بالمياه الموسمية ويتمتع بتربة خصبة جعلته موقعا مثاليا للزراعة التقليدية.