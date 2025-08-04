شكرا لقرائتكم خبر «نجمة ونهر» وجهة صيفية تتصدر مشهد الجذب السياحي في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قلب الجبال الغربية الجنوبية لمدينة أبها، وعلى قمم جبل نهران الشاهق، يتربع متنزه «نجمة ونهر» كأيقونة جديدة على خارطة السياحة الطبيعية في منطقة عسير، ونقطة التقاء بين الجمال البصري والانغماس الهادئ في حضن الطبيعة.

ويعد هذا الموقع الفريد المطل مباشرة على سد وادي أبها من أبرز الوجهات التي تمتد منها الرؤية إلى أعماق الإصدار التهامية من الجهة الجنوبية، وتحول خلال فترة وجيزة إلى مزار مفضل لعشاق التصوير ومحترفي عدسات المغامرة، لما يوفره من مشاهد بانورامية تشبع الذائقة البصرية وتلهم محبي توثيق اللحظات الذهبية عند الشروق والغروب، ومع دخول الضباب الذي يضفي سحرا خاصا على المكان.

وتبدو الإطلالة من «نجمة ونهر» كما لو كانت مشهدا سينمائيا متكاملا تتعانق فيه الغيوم مع قمم الجبال، وتتماوج فيه الخضرة مع ألوان السماء، وتلامس الأفق تفاصيل السهول التهامية في الأسفل، ما يمنح الزائر تجربة تأملية تجسد ثراء المشهد الطبيعي في عسير.

ويأتي هذا الموقع ضمن سلسلة المبادرات السياحية التي أطلقتها أمانة منطقة عسير، بهدف تعزيز جودة التجربة السياحية من خلال تهيئة الإطلالات الطبيعية وتطوير البنية التحتية في المواقع المفتوحة، بما يسهم في تحويل هذه المواقع إلى روافد اقتصادية وثقافية نشطة.

ويحتوي الموقع على عدد من المقاهي والمطاعم ذات الإطلالة المباشرة على السد والإصدار التهامية، ما يضفي طابعا عصريا على المكان دون المساس بأصالته الجبلية.

وأشار المشرف على الفعالية عبداللطيف آل جار الله إلى أن «نجمة ونهر» ليست مجرد مطل، بل مساحة متكاملة للراحة والتأمل وتوثيق الجمال، ويجري العمل على تطوير الأنشطة الترفيهية في الموقع، وربطه بمسارات سياحية تمكن الزائر من استكشاف الجوانب الطبيعية والثقافية في آن واحد.