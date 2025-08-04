شكرا لمتابعة خبر عن البريد السعودي يُصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر البريد السعودي بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة طابعًا تذكاريًا لصاحب السمو الملكي الأمير ‎خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة ‎مكة المكرمة، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية, وليكون جزءًا من سلسلة الطوابع التذكارية.

وبهذه المناسبة رفع أمير منطقة ‎مكة المكرمة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على إصدار الطابع البريدي الخاص بتكريم سموه، مؤكدًا أن هذا التكريم لم يكن ليأتي إلا بفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف به منذ بداية حياته الإدارية.

كما قدم سموه شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عادًا التكريم لفتة غير مستغربة من قيادة هذه البلاد التي لم تدّخر جهدًا في سبيل دعم أبنائها.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.