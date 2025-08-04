أخبار من السعودية.. مكافأة وفرص متميزة.. جامعة تبوك تطرح برنامج "رواد ضيافة البحر الأحمر"

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع السياحة





ويُقدّم عددًا من الفرص التدريبية المتميزة للطلاب والطالبات إضافة إلى برامج تدريبية خارجية في جامعة "كونراد" بوليتكنك الدولية للطلبة المميزين. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة، من خلال منهج أكاديمي وتطبيقي متكامل يُواكب تطلعات المشاريع السياحية الكبرى في المملكة.ويُقدّم عددًا من الفرص التدريبية المتميزة للطلاب والطالبات إضافة إلى برامج تدريبية خارجية في جامعة "كونراد" بوليتكنك الدولية للطلبة المميزين.

مكافأة شهرية إضافية

كما يمنح البرنامج مكافأة شهرية إضافية، وتدريب عملي داخل منشآت المشروع، إضافة إلى فرص خارجية للطلبة المتميزين، وشهادة دبلوم معتمدة من جامعة تبوك وجامعة "كونراد" بوليتكنك.

وأفادت الجامعة أن مدة البرنامج تمتد إلى خمسة فصول دراسية بنظام الفصول، موجهًا لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الراغبين في بناء مستقبل مهني واعد في أحد أبرز القطاعات الحيوية ضمن رؤية المملكة 2030.