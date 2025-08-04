أخبار من السعودية.. الضمان الاجتماعي.. كيف تتعامل إذا رفض البرنامج أحد التابعين بالخطأ؟ - عاجل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - خلال التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، قد يرفض ضم أحد التابعين عن طريق الخطأ.
وحدد البرنامج الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع كالتالي:
في حال رفض أحد التابعين الإضافة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي فيتم احتساب دخل ذلك التابع ضمن الأسرة لدراسة الاستحقاق، إلا أنه لا يتم احتساب ذلك التابع عند صرف المعاش.
ويمكن للعائل حذف التابع من الملف الموحد وبعد نجاح حذف التابع يتم إضافته من جديد وبعد نجاح الإضافة يمكن للتابع الدخول الى المنصة للموافقة مجددا على الانضمام للأسرة.
تأثر الاستحقاق
يتأثر استحقاق المعاش في نظام الضمان الاجتماعي بعدة عوامل، سواء على سواء الدخل أو امتلاك الأصول، ومن بينها اقتناء السيارات.
وحدد نظام الضمان، العوامل المؤثرة على استحقاق المعاش وهي كالتالي:
- اجمالي دخل أفراد الأسرة
- امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر والأسرة لأكثر من 3 سيارات
- وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)
- الأصول المملوكة
شروط الاستخداميوضح الضمان الاجتماعي أن شروط استخدام خدمة الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة كالآتي:
- أن يكون أحد المستفيدين من الاعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- أن يكون الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ إيقاف الإعانة.
- إرفاق تقرير طبي اذا كان سبب الإيقاف تصنيف الإعاقة.
- إرفاق ما يثبت عدم وجود دخل شهري يتجاوز الحد المانع.
- إرفاق تعريف راتب من التأمينات الاجتماعية أو أحدى الجهات الحكومية.