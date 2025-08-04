شكرا لمتابعة خبر عن حكم إنابة الغير في الحج بسبب المشاكل الصحية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم من لديه مشاكل صحية، مثل أمراض القلب وغيرها، ويرغب في إنابة شخص عنه لأداء فريضة الحج.

وقال المنيع، في حديثه بقناة الرسالة: “إذا كنت تشعر من نفسك، أو أكد الطبيب أن الشخص لا يقدر على أداء مناسك الحج، فلا بأس بذلك”.

واستشهد الشيخ بالحديث: “جاءت امرأة إلى النبي ﷺ وقالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: حُجِّي عن أبيك”.

وأكد الشيخ أن هناك مجموعة من الفقهاء تقول إن من سقطت عنه الاستطاعة، أي لا يستطيع الحج لظرف صحي أو جسدي، ولكن لديه القدرة المادية، فمن الممكن أن ينيب شخصًا عنه للحج. أما إذا كان لا يستطيع ماليًا ولا صحيًا، فالحج ليس واجبًا عليه.