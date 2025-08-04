شكرا لمتابعة خبر عن أسرة المواطن الغارق بجنيف: كان شغوفا بالسفر وننتظر وصول جثمانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أحد أقارب المواطن حسان الشهري الذي غرق في بحيرة في جنيف تفاصيل الواقعة وآخر لقاء جمعه به قبل وفاته.

وأكد أن حسان الشهري كان شغف بالسفر والسياحة، كما كان شابًا خلوقًا، يتمتع بسمعة حسنة بين أصدقائه ومعارفه، مقبلًا على مستقبله الأكاديمي بحماس، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن آخر لقاء جمعه بالراحل حسان كان قبل نحو ثلاثة أسابيع، أثناء زيارته إلى مدينة جدة، قبل توجهه في رحلة سياحية إلى أبها برفقة سائحين من سويسرا.

وأشار إلى أن جثمان حسان لم يصل بعد إلى المملكة، لافتاً إلى أن العائلة تعيش حالة حزن وذهول، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية لتحديد موعد الدفن.

يذكر أن الراحل كان طالب اقتصاد في جامعة بجنيف، ويقيم برفقة والده العامل في قنصلية المملكة هناك، ويبلغ الراحل من العمر 19 عامًا واستأجر قاربًا للتنزه داخل البحيرة، لكنه غرق ولم يتمكن من النجاة.