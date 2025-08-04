تحذيرات عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.

ويٌتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا

يصاحبها رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.