الإشراف الشامل على مزارع واحة الأحساء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة جديدة تهدف لدعم المزارعين وتحسين إنتاجهم، قامت جمعية التنمية الزراعية في الأحساء بإطلاق برنامج متخصص للإشراف الكامل على المزارع. يتضمن البرنامج زيارات دورية من مهندسين زراعيين متخصصين، وتدريب العمالة على الممارسات الزراعية السليمة، ومتابعة حالة المحصول وتقديم التوصيات، إضافة إلى إعداد تقارير زيارات دورية وتقرير سنوي للمزرعة.

تقليل الفاقد

لقد وجد البرنامج ترحيبًا واسعًا بين المزارعين في واحة الأحساء الزراعية. يعتقد المزارعون أن البرنامج سيكون له تأثير إيجابي كبير على المزارعين والمجتمع المحلي، من خلال تحسين جودة وزيادة المحاصيل الإنتاجية وتحسين دخل وإيرادات المزارعين.

23 ألف حيازة

وفقًا لبيانات حديثة في قطاع الزراعة في الأحساء، يبلغ إجمالي الحيازات الزراعية أكثر من 23 ألف حيازة، بمتوسط مساحة حيازة 25.3 دونم، وبإجمالي المساحات الزراعية 583 ألف دونم. يوضح توزيع الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب والأعلاف، والأرز الحساوي، والنخيل وإنتاج التمور، والخضروات المكشوفة والمحمية، واللومي والترنج، والتين والرمان والتوت والعنب واللوز والباباي والحناء.

هذا البرنامج يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الزراعي ودعم المزارعين في واحة الأحساء.