هيئة العقار: عدم تحديد نسبة لجمعية الملاك في النظام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توضح هيئة العقار أن النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية لم يحدد نسبة معينة للاشتراك في جمعية الملاك. وتؤكد الهيئة أن المواد المتداولة هي مجرد أمثلة في النموذج الاسترشادي لجمعيات الملّاك.

نظام جديد وتطبيق الأنظمة

تصدرت الأخبار مؤخرًا شائعات عن نظام جديد في اتحاد الملاك يتضمن دفع اشتراك سنوي. وتوضح الهيئة أن الدليل الاسترشادي هو مجرد توضيح لتطبيق الأنظمة ولا يعتبر ملزمًا.

فروقات في المصطلحات النظامية

توضح الهيئة الفروقات بين النظام واللائحة والقرار والدليل الاسترشادي. وتؤكد أن اللائحة هي التي تحدد التفاصيل الإجرائية والتطبيق القانوني.

هيئة العقار تلقي الضوء على النظام الجديد دون تحديد نسبة لجمعية الملاك، مؤكدة على أهمية تطبيق الأنظمة وفهم الفروقات بين المصطلحات النظامية.