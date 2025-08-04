10 حلول مبتكرة للطلبة الذين لم يتم قبولهم في منصة القبول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع إغلاق المنصة الوطنية للقبول الموحد في الجامعات والكليات لخريجي وخريجات الثانوية “قبول”، تم تقديم حلول ونصائح وتوجيهات من قبل مستشارين تعليميين للطلبة الذين لم يحققوا الدرجة الموزونة المطلوبة للالتحاق بالجامعة.

الفرص لا زالت متاحة للطلبة، ومن بين الحلول المقدمة، الاستفادة من نظام السنة التأهيلية الذي تطبقه بعض الجامعات السعودية. هذا النظام يسمح للطلبة بالدراسة لمدة عام دراسي برسوم مالية، وإذا نجح الطالب في العام الدراسي، يتم إلحاقه بالجامعة بدون رسوم وبدء صرف مكافأة مالية له.

تضمنت الحلول أيضًا توفر الجامعة السعودية الإلكترونية “تخصصات أكاديمية” التي تلبي احتياجات سوق العمل السعودي. كما يمكن للطلبة الاستفادة من القرض التعليمي لبنك التنمية الاجتماعية، ودراسة برامج الدبلوم والبكالوريوس التي تقدمها بعض الجامعات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلبة الاستفادة من المنح التعليمية المجانية والالتحاق ببرامج التدريب المنتهية بالتوظيف. ويُشجع الطلبة على استغلال الفرصة لإعادة اختباري القدرات والتحصيلي في العام الدراسي الجديد.

هذه الحلول توفر فرصًا جديدة ومتنوعة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في القبول بالجامعات والكليات.