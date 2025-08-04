عاجل.. رفع رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية إلى هذا المبلغ الجديد

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اتخاذها قراراً جديدا يتعلق بمضاعفة رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج السعودية وذلك في إطار جهودها المستمرة في تحسين الخدمات المقدمة من منصة أبشر.

رفع رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية إلى هذا المبلغ الجديد

وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة أصبحت 200 ريال عن كل ثلاثين يوم اضافي للمقيم خارج السعودية خلافاً عن الأسعار السابقة التي كانت 100 ريال عن كل ثلاثين يوم اضافي للمقيم خارج المملكة.

وشددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الجميع بالاسعار الجديدة لتفادي الغرامات في حال لمزيقم بتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل انتهاء موعدها فسيكون هناك غرامات كبيرة.

تاتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للجوازات في السعودية لتحسين خدمات تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين وضمان التنمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.