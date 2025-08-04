أخبار من السعودية.. الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/2
الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:43 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 46 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.
- الرياض 45 درجة مئوية.
- جدة 43 درجة مئوية.
- أبها 31 درجة مئوية.
- تبوك 38 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- الباحة 31 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الخرج 45 درجة مئوية.
- المجمعة 43 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- الدوادمي 42 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
ويٌتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا
يصاحبها رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
