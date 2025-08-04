أخبار من السعودية.. الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

المركز الوطني للأرصاد

طقس المنطقة الشرقية

نبه

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

من

موجة حارة

و

أتربة

مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين

تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية

أتربة

.

.

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:43 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 46 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 42 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 43 درجة مئوية.- أبها 31 درجة مئوية.- تبوك 38 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 31 درجة مئوية.- عرعر 42 درجة مئوية.- سكاكا 41 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 45 درجة مئوية.- المجمعة 43 درجة مئوية.- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.- الدوادمي 42 درجة مئوية.- شرورة 44 درجة مئوية.ويٌتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقيةمثارة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءيشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليايصاحبها رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات