أخبار من السعودية.. وثيقة تؤكد عمق العلاقات الإنسانية للملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة ومواطنيها

أبرزت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية مؤرخة في 25 شوال 1344هـ، تتضمن برقية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- يُشيد فيها بما تنعم به البلاد من رخاء في الأسعار، وكثرة في الأمطار، مبتهلًا إلى الله أن يَعمَّ خيرها سائر أرجاء بلاد المسلمين، ومؤكدًا أهمية التواصل، والدعاء المتبادل في تلك المرحلة التأسيسية من تاريخ المملكة.

وتتضمن البرقية المرسلة إلى عبدالوهاب أبو ملحة -أحد رجالات الدولة آنذاك- يطمئنه فيها على أحواله، ويعرب عن سروره بوصول رسالته، وسؤاله عن حاله، مع دعواته له بالخير والسرور، وتوجيهًا بإبلاغ السلام إلى الأولاد، مع تحيات الإخوان والأبناء من جانب الملك عبدالعزيز، ما يعكس عمق العلاقات الاجتماعية، والروابط الإنسانية التي حرص -رحمه الله- على ترسيخها مع رجالات الدولة ومواطنيه.

وتُعد هذه الوثيقة من الشواهد المهمة على أسلوب التواصل القيادي في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، واهتمامه بالشأن الداخلي، والظروف العامة للمجتمع.

كما تسلط الضوء على الأجواء العامة في المملكة بما فيها من رخاء واستقرار وأمن.