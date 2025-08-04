شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مقتل الطالب السعودي في بريطانيا والشرطة تلاحق مشتبهًا ثالثًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل طالب سعودي في مدينة كامبريدج البريطانية، حيث تعرّض للطعن مساء يوم الجمعة الماضية خلال مشاجرة نشبت في إحدى الحدائق العامة.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية مهند الراوي أن الطالب كان يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، وقد تعرّض للاعتداء أثناء عودته إلى مقر سكنه، بعدما افتعل أحد المارة شجارًا انتهى بجريمة طعن مميتة.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم يحملان الجنسية البريطانية، ويخضعان حاليًا للتحقيق بتهمة التورّط في الجريمة، في حين لا يزال البحث جاريًا عن مشتبه به ثالث يُعتقد أنه لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وحتى الآن، لم تُعلن الجهات المختصة عن دوافع الجريمة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد الملابسات الكاملة، وقد ناشدت شرطة كامبريدج أي شهود عيان كانوا في محيط الحديقة تقديم معلومات قد تساعد في التقدم بالقضية.

من جهتها، تتابع سفارة المملكة في لندن تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات البريطانية، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق الطالب المغدور، ومشددة على ضرورة تجنّب تداول الشائعات إلى حين صدور نتائج التحقيق الرسمية.

