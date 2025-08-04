ابتدأ من اليوم.. النقل العام في الرياض يعمل ب 3 مسارات جديدة تعيد رسم حركة القطار وتخفف الزحام في العاصمة

اعلن النقل العام لمدينة الرياض اليوم الأحد 3 أغسطس عن إضافة ثلاثة مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض، تشمل المسار 954 الذي يربط بمحطة النسيم لخدمة المسارين البرتقالي والبنفسجي، إضافة إلى المسارين 956 و957 اللذين يربطان بمحطة شارع حسان بن ثابت على المسار البرتقالي،لتعزيز الربط بين مسارات قطار الرياض.

النقل العام في الرياض يعمل ب 3 مسارات جديدة تعيد رسم حركة القطار وتخفف الزحام في العاصمة

يهدف المشروع إلى إعادة تشكيل خريطة التنقل في العاصمة، وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين جودة النقل العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحويل الرياض إلى مدينة ذكية وعصرية.

مع بدء تنفيذ هذا التمديد الحيوي، يقترب سكان الرياض من تجربة تنقل أكثر سلاسة وراحة، تعكس التطور المتسارع الذي تشهده العاصمة في مجال البنية التحتية الذكية والنقل المستدام.