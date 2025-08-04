اخبار السعوديه

الأحساء السابع عالميا بقائمة الأعلى حرارة

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن الأحساء احتلت المرتبة 7 عالميا بقائمة الأعلى في درجات الحرارة.

وأوضح الحصيني :”مساء الاحد 1447/2/9هـ الساعة الثامنة بتوقيت أعلى حرارة سجلت في العالم خلال “24” ساعة الماضية المركز الأول مطار الكويت الدولي (الكويت) 50.7°C”.

وأضاف أن المركز الثاني في عميدية (إيران) 49.5°C ، والمركز الثالث صفي آباد دزفول (إيران) 49 °C، فيما احتلت الأحساء المركز السابع 46.9°C.

