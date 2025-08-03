أخبار من السعودية.. بمعدات وكوادر.. أمانة الباحة تستعد بخطة عمل متكاملة لموسم الأمطار

رفع كفاءة الاستجابة

متابعة الحالة المناخية

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أنهت أمانة الباحة استعداداتها لموسم الأمطار، من خلال تجهيز أكثر من 250 معدة وآلية متنوعة، تشمل الشفاطات، والمضخات، والمعدات الثقيلة.إضافة إلى أكثر من 750 كادرًا فنيًا وميدانيًا من المهندسين، والمشرفين، والعمالة المتخصصة في مواجهة آثار الأمطار والسيول.وأوضح أمين منطقة الباحة د. علي بن محمد السواط، أن الأمانة اعتمدت خطة عمل متكاملة لموسم الأمطار، تتضمن توزيع المعدات والكوادر على الفرق الميدانية في جميع البلديات والقطاعات التابعة، لضمان سرعة التدخل ورفع كفاءة الاستجابة في حال هطول الأمطار.وأشار إلى أن الخطة تشمل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز جهود الطوارئ، وأن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، شملت إنشاء شبكات جديدة وتطوير القنوات القائمة وتحسين نقاط التجميع، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للتصريف وتقليل مخاطر تجمع المياه في الطرق والمناطق السكنية.وأكد أمين منطقة الباحة أن الأمانة حريصة على متابعة الحالة المناخية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية المسبقة، وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجمعات للمياه أو ملاحظات ميدانية، عبر مركز البلاغات الموحد 940.ودعا الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية، والالتزام بتعليمات السلامة في أثناء هطول الأمطار، بما يحقق سلامة الأرواح والممتلكات.