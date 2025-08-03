شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن طلال يرثي نجله بكلمات تُبكي القلوب: وحشتني أنا وأمك وأخوتك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لحظة محملة بالحزن والحنين، عبر الأمير خالد بن طلال عن ألمه لفقدان نجله الأمير الوليد، الذي وافته المنية صباح السبت، 19 يوليو.

ونشر الأمير خالد مقطع فيديو أرفقه بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه، قائلاً:”يا حبيبي يا ديدي، وحشتني أنا وأمك وأخوتك وأسرتك”.

وأرفق الأمير خالد مع كلماته مقطعًا مصورًا للأمير الوليد، صُور في مساء الجمعة 18 يوليو 2025، أي قبل وفاته بساعات، في مشهد يختصر سنوات من المعاناة والصبر.

وأضاف الأمير: “أرجو أن لا تنسوا أخيكم الوليد من دعائكم”، قبل أن يختم بكلمات مؤلمة تعكس مدى الفقد:”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يُذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال ظل لسنوات طويلة في غيبوبة، إثر حادث مروري أليم، عاش خلاله محاطًا برعاية أسرته ومحبتهم، حتى وافته المنية بعد صراع دام لأكثر من 17 عامًا.