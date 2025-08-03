اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. طقس الباحة.. هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:33 مساءً كتب شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
وشملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات القرى, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن.

بالإضافة إلى المندق, والمخواة, وقلوة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزّهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مدن المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 8 مناطق.

وتوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.
