أخبار من السعودية.. الشرطة البريطانية تحتجز مشتبهين.. مقتل طالب سعودي في كامبريدج

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:33 مساءً كتب شريف احمد - قُتل طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عامًا في حادث اعتداء مروع وقع في منطقة Mill Park بمدينة كامبريدج البريطانية، مساء الجمعة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا واحتجزت مشتبهين على ذمة القضية.

وأوضحت شرطة كامبريدجشير أنها تلقت بلاغًا عن الاعتداء الساعة 11:27 مساءً من ليلة الجمعة 1 أغسطس 2025، وباشرت الفرق الطبية والشرطية الموقع على الفور، غير أن الطالب فارق الحياة متأثرًا بإصاباته عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل.

وأعلنت الشرطة توقيف رجل يبلغ من العمر 21 عامًا من سكان كامبريدج، للاشتباه في تورطه المباشر بالجريمة، كما جرى احتجاز رجل آخر في الخمسين من عمره يُشتبه في تقديمه المساعدة للجاني.

ونُقل الموقوفون إلى مركز شرطة Thorpe Wood، حيث لا يزالان رهن الاحتجاز حتى استكمال التحقيقات.

تحقيقات وحدة الجرائم الكبرى

وأكدت مدرسة EF International Language Campuses، التي كان الضحية يدرس بها اللغة الإنجليزية، أن الحادثة "معزولة وناتجة عن اعتداء من قبل أحد أفراد العامة"، مشيرة إلى أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية، وتوفر الدعم النفسي للطلبة والطاقم التعليمي.

وتولت التحقيقات وحدة الجرائم الكبرى التابعة لوزارة الشرطة البريطانية، التي تشمل Bedfordshire وCambridgeshire وHertfordshire، ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الحادث إلى التواصل معها عبر الرقم 101 أو من خلال جهات الإبلاغ السرية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتجه فيه الأنظار نحو سلامة الطلاب الدوليين، وسط مطالبات بتكثيف الحماية في الأحياء القريبة من مقار المعاهد والجامعات البريطانية.