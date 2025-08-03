شكرا لمتابعة خبر عن هيئة العقار تنفي ما تم تداوله عن رسوم الاشتراك في جمعية الملاك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، على ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك .

وأكد المفرج إن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا يحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية.

ولفت إلى أن المادة المتداولة هي إحدى مواد النموذج الاسترشادي لنظام أساسي لجمعيات الملّاك.

وأشار إلى أن البنود الواردة فيه غير ملزمة ووُضِعت كأمثلة وهي خاضعة للتصويت من قبل أعضاء الجمعية وهم الملاك وشاغلو الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.