شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أول متحف متخصص في القرآن الكريم بمكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح أول متحف متخصص في القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة، ليكون صرحًا حضاريًا وثقافيًا بارزًا في العاصمة المقدسة، ويضم المتحف العديد من المقتنيات الفريدة والنادرة، من أبرزها أكبر مصحف في العالم وأكبر حامل للمصحف.

ويحتوي المتحف على لوحة فسيفسائية فنية متميزة لسورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة، تمتد على مساحة تزيد عن 76 مترًا مربعًا، وتضم أكثر من مليون قطعة بورسلين صغيرة مصفوفة بدقة، في عمل فني يعكس جماليات الخط العربي وروعة الفن الإسلامي.



