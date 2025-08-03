عاجل: الشرطة البريطانية تحسم الجدل في ملابسات مقتل الطالب السعودي.. التفاصيل كاملة

باشرت الشرطة البريطانية التحقيق في مقتل الطالب السعودي محمد القاسم البالغ من العمر 21 بعدما تعرض لاعتداء في منطقة "ميل بارك" بمدينة كامبريدج البريطانية في حادثة هزت الأوساط الطلابية والمجتمع المحلي.

الشرطة البريطانية تحسم الجدل في ملابسات مقتل الطالب السعودي.. التفاصيل كاملة

أعلنت الشرطة لبريطانية القبض على رجل، يبلغ من العمر 21 عامًا وآخر يبلغ من العمر 50 عامًا، للاشتباه بارتكابهما للجريمة، بينما لا تزال دوافع الحادثة غير معروفة حتى الآن.

وأكدت المصادر أن الطالب كان يدرس في أحد معاهد اللغة في كامبريدج، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

وأعربت إدارة المدرسة عن حزنها العميق لوفاة الطالب، مؤكدة أن الحادث يُعد "واقعة فردية"، وأنها تعمل مع الشرطة في التحقيقات.

ومن المقرر أن تصدر الشرطة بياناً لشرح تفاصيل الحادث في الساعات القليلة القادمة.