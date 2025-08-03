اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. عاجل | القنصلية تكشف عن آخر تطورات ​​​​​​​وفاة مواطن سعودي غرقًا في بحيرة جنيف

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. عاجل | القنصلية تكشف عن آخر تطورات ​​​​​​​وفاة مواطن سعودي غرقًا في بحيرة جنيف 1/2
  • أخبار من السعودية.. عاجل | القنصلية تكشف عن آخر تطورات ​​​​​​​وفاة مواطن سعودي غرقًا في بحيرة جنيف 2/2

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 09:26 مساءً كتب شريف احمد - باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة
حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته -رحمه الله-.
وتؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في
جنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي - رحمه الله - إلى المملكة.

وتتقدم القنصلية وكافة منسوبيها بخالص التعازي، وصادق المواساة
لأسرة الفقيد سائلين المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا