أخبار من السعودية.. عاجل | القنصلية تكشف عن آخر تطورات ​​​​​​​وفاة مواطن سعودي غرقًا في بحيرة جنيف

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 09:26 مساءً كتب شريف احمد - باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة
حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته -رحمه الله-.
وتؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في
جنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي - رحمه الله - إلى المملكة.
وتتقدم القنصلية وكافة منسوبيها بخالص التعازي، وصادق المواساة
لأسرة الفقيد سائلين المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.
