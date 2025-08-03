أخبار من السعودية.. عاجل | القنصلية تكشف عن آخر تطورات ​​​​​​​وفاة مواطن سعودي غرقًا في بحيرة جنيف

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 09:26 مساءً كتب شريف احمد - باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصةحادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته -رحمه الله-.وتؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة فيجنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي - رحمه الله - إلى المملكة.وتتقدم القنصلية وكافة منسوبيها بخالص التعازي، وصادق المواساةلأسرة الفقيد سائلين المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.