غرفة مكة شريك استراتيجي لمعرض سيريدو العقاري 2025

وتأتي هذه الشراكة لتعكس حرص غرفة مكة المكرمة على أن تكون شريكاً فاعلاً في المبادرات والمعارض النوعية التي تُسهم في تحفيز بيئة الأعمال وفتح آفاق أوسع للمستثمرين ورواد القطاع العقاري.
وسيقام معرض سيريدو 2025 خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025 في جدة سوبر دوم، بمشاركة كبرى الشركات العقارية والبنوك والجهات التمويلية، وبحضور نخبة من المستثمرين والخبراء والمتخصصين في التطوير العقاري.
وأكدت غرفة مكة المكرمة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة عملية لدعم المبادرات التي ترفع من تنافسية السوق وتُسهم في تقديم حلول مبتكرة للتملك والاستثمار العقاري، مشيرةً إلى أن تواجدها في هذا الحدث يفتح قنوات تعاون أوسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
