شكرا لقرائتكم خبر جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية "كلانا" توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع وزارة الصحة لتوفير 50 جهاز غسيل كلوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع وزارة الصحة، وذلك في مقر الوزارة بحضور ممثلين من وزارة الصحة وجمعية كلانا.

وشارك في توقيع الاتفاقية من وزارة الصحة د. عبدالله بن محمد السهيمي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المراكز المتخصصة، فيما مثل الجمعية كل من د. عبدالله بن حسن الدغيثر المدير التنفيذي، وأ. عبدالله الصالح المدير المالي.

تهدف الاتفاقية، التي تمتد لمدة سنة واحدة، إلى توفير 50 جهاز غسيل كلوي لمراكز الغسيل الكلوي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مشتركة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، ورفع جودة الرعاية الطبية في هذا التخصص الحيوي.

وتسعى الجمعية من خلال هذه الشراكة إلى دعم مراكز الغسيل الكلوي بأجهزة حديثة تساهم في تحسين جودة العلاج ورفع مستوى رضا المرضى، فيما تلتزم وزارة الصحة بتسهيل وتفعيل هذه المبادرة بما يخدم الصالح العام.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية متماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم تطوير القطاع الصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والمجتمعي والغير ربحي، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل. وتُعد هذه المبادرة نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وخدمة المرضى بشكل أفضل.

ويعكس هذا التعاون أيضاً الدور الحيوي للقطاع غير الربحي في دعم منظومة الرعاية الصحية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على تمكين القطاعات المختلفة وتفعيل دورها في تطوير الخدمات للمواطنين.