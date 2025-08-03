أخبار من السعودية.. وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير سنغافورة لدى المملكة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:44 مساءً كتب شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيث.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.