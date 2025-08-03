انت الان تتابع في مشهد إنساني مؤثر.. أمير جازان يجسّد التواضع والوفاء خلال زيارته للطوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في لحظة عفوية بكلماتها، عميقة بمعانيها، جسّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أسمى صور التواضع والوفاء خلال زيارته التفقدية لمحافظة الطوال. وخلال لقائه بعدد من مشايخ وأهالي المحافظة، بادر أحد المشايخ الكبار بالترحيب بسموه قائلًا: "نورت الطوال"، ليأتي رد الأمير بابتسامة صادقة: "منوّرة بوجودكم وسعدنا بشوفتكم"، ثم وعد الشيخ بزيارة خاصة إلى منزله، في موقف إنساني ترك أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين. ورغم بساطة الكلمات، إلا أنها اختزلت عمق العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن، وعكست مشهدًا متجذرًا في وجدان المجتمع، يجسّد قيم القرب من المواطن والاعتزاز به. وتندرج زيارة سمو أمير المنطقة ضمن جولاته التفقدية لمحافظات الحد الجنوبي، والتي تهدف إلى متابعة سير المشروعات التنموية، والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، في تجسيد حي لنهج القيادة الرشيدة في التواصل المباشر، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء الوطني.

